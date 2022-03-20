"Ювентус" настаивает на подписании Погба

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"Ювентус" настаивает на подписании Погба

Фото: инстаграм Погба\Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" намерен в самое ближайшее время оформить переход французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на правах свободного агента, сообщает инсайдер Руди Галетти.

По информации источника, итальянский клуб ведет переговоры с французом и приближаются к успешному завершению этого процесса.

Отмечается, что полностью оформить переход Погба "Юве" намерен до конца апреля.

Соглашение, предложенное французу рассчитано на 4 сезона. Он будет получать 9 миллионов евро в год и 3 миллиона в виде бонусов.

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