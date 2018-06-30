"Ювентус" назвал "Барселоне" стоимость Пьянича

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"Ювентус" назвал "Барселоне" стоимость Пьянича

"Ювентус" определился со стоимостью хавбека Миралема Пьянича.

Как сообщает Tuttosport, туринцы готовы отпустить игрока в "Барселону" не меньше, чем за 85 миллионов евро.

Отметим, что кроме "Барселоны" в услугах Пьянича также заинтересованы "Реал" и "Челси".

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