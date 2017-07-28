"Ювентус" назвал цену на Дибалу

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"Ювентус" назвал цену на ДибалуТуринский "Ювентус" назвал цену на своего ведущего форварда Пауло Дибалу, информирует La Repubblica.

По сведениям издания, "старая сеньора" вполне будет готова расстаться с 23-летним нападающим, если за него клубу поступит предложение в размере не менее чем 120 миллионов евро.

Напомним, наиболее реальным претендентом на Дибалу называется каталонская "Барселона".

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