"Ювентус" назвал цену на Дибалу

Туринский "Ювентус" назвал цену на своего ведущего форварда Пауло Дибалу, информирует La Repubblica.

По сведениям издания, "старая сеньора" вполне будет готова расстаться с 23-летним нападающим, если за него клубу поступит предложение в размере не менее чем 120 миллионов евро.

Напомним, наиболее реальным претендентом на Дибалу называется каталонская "Барселона".

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