"Ювентус" назвал цену на Игуаина

Туринский "Ювентус" назвал цену на своего форварда Гонсалу Игуаина, информирует Le 10 Sport со ссылкой на итальянскую прессу.

Так, сообщается, что "старая синьора" будет готова расстаться с 30-летним нападающим ближайшим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 60-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, Игуаин близок к уходу из "Ювентуса". | soccernews.ru