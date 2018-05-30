"Ювентус" назвал цену на Игуаина

Теги ювентусгонсало игуаин

"Ювентус" назвал цену на ИгуаинаТуринский "Ювентус" назвал цену на своего форварда Гонсалу Игуаина, информирует Le 10 Sport со ссылкой на итальянскую прессу.

Так, сообщается, что "старая синьора" будет готова расстаться с 30-летним нападающим ближайшим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 60-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, Игуаин близок к уходу из "Ювентуса". | soccernews.ru

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