"Ювентус" назвал цену на Игуаина

Туринский "Ювентус" назвал цену на своего форварда Гонсало Игуаина, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" будет готова расстаться с 30-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере 55-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус". Главным претендентом на него называется лондонский "Челси".

Напомним, Игуаин озвучил свои финансовые запросы "Челси". | soccernews.ru