"Ювентус" назвал цену на Игуаина

Теги ювентусгонсало игуаин

"Ювентус" назвал цену на ИгуаинаТуринский "Ювентус" назвал цену на своего форварда Гонсало Игуаина, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" будет готова расстаться с 30-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере 55-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус". Главным претендентом на него называется лондонский "Челси".

Напомним,  Игуаин озвучил свои финансовые запросы "Челси". | soccernews.ru

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