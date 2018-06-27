"Ювентус" назвал цену на Пьянича

Туринский "Ювентус" назвал цену на своего полузащитника Миралема Пьянича, информирует Corriere della Sera.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" не продаст этим летом 28-летнего боснийца дешевле чем за 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" может отказаться от подписания Мартиаля. | soccernews.ru