"Ювентус" назвал цену на Пьянича

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"Ювентус" назвал цену на ПьяничаТуринский "Ювентус" назвал цену на своего полузащитника Миралема Пьянича, информирует Corriere della Sera.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" не продаст этим летом 28-летнего боснийца дешевле чем за 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" может отказаться от подписания Мартиаля. | soccernews.ru

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