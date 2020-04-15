"Ювентус" назвал дату, до которой все легионеры должны вернуться в Турин

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"Ювентус" назвал дату, до которой все легионеры должны вернуться в Турин

"Ювентус" определился с датой возвращения легионеров в расположение клуба.

Как сообщает Repubblica, все иностранные футболисты, находящиеся за пределами Италии, обязаны вернуться в Турин до 19 апреля. После возвращения игрокам предстоит находится две недели на самоизоляции.

Отмечается, что за пределами Италии находится девять футболистов "старой синьоры".

"Ювентус" лидирует в Серии А, опережая "Лацио" на одно очко.

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