"Ювентус" назвал дортмундской "Боруссии" цену за Демирала

Фото: инстаграм Демирала/Автор неизвестен

Защитник туринского "Ювентуса" и сборной Турции Мерих Демирал может перейти в "Боруссию" Дортмунд.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на футболиста претендует много команд, однако именно дортмундцы являются фаворитами в борьбе за турка, также среди явных претендентов называется "Аталанта".

По информации источника, "Юве" просит за трансфер своего игрока 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Демирал сыграл 24 матча за "бьянконери", в которых отметился одной голевой передачей.

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