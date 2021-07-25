"Ювентус" назвал дортмундской "Боруссии" цену за Демирала

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"Ювентус" назвал дортмундской "Боруссии" цену за ДемиралаФото: инстаграм Демирала/Автор неизвестен

Защитник туринского "Ювентуса" и сборной Турции Мерих Демирал может перейти в "Боруссию" Дортмунд.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на футболиста претендует много команд, однако именно дортмундцы являются фаворитами в борьбе за турка, также среди явных претендентов называется "Аталанта".

По информации источника, "Юве" просит за трансфер своего игрока 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Демирал сыграл 24 матча за "бьянконери", в которых отметился одной голевой передачей.

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