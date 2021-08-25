"Ювентус" назвал "Манчестер Сити" стоимость Роналду

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"Ювентус" назвал "Манчестер Сити" стоимость Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" и "Манчестер Сити" не могут договориться по трансферу португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за форварда 25-30 миллионов евро, но "Манчестер Сити намерен заполучить Роналду бесплатно, так как ему придется платить большую зарплату. Кроме того, ради трансфера португальца "горожанам" придется продать Рахима Стерлинга.

В прошлом сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи.

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