"Ювентус" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Манджукича

Туринский "Ювентус" ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере нападающего Марио Манджукича.

Как сообщает Goal.com, "старая синьора" готова продать звёздного хорвата за сумму около 10 миллионов евро.

Напомним, что "красные дьяволы" интересовались 33-летним футболистом ещё летом, но тогда сторонам не удалось договориться об условиях сделки.

В текущем сезоне Манджукич не провёл за "Ювентус" ни одного матча. В сентябре он мог оказаться в катарском "Аль-Райяне", но переход сорвался.

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