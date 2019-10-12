"Ювентус" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Манджукича

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"Ювентус" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Манджукича

Стало известно, сколько "Ювентус" требует у "Манчестер Юнайтед" за трансфер нападающего Марио Манджукича.

По информации Tuttosport, "старая синьора" готова продать хорвата за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" уже достигли устной договорённости с самим футболистом.

Напомним, что новый тренерский штаб "Ювентуса" во главе с Маурицио Сарри не рассчитывает на Манджукича.

В связи с этим 33-летний форвард не провёл ни одного матча в текущем сезоне. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух футболистах "Лестера". | http://soccernews.ru
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