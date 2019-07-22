"Ювентус" назвал "МЮ" цену на Дибалу
Туринский "Ювентус" готов продать аргентинского нападающего Пауло Дибалу, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, итальянский клуб оценивает футболиста в 80-100 миллионов евро. На покупке игрока настаивает главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер. В составе "МЮ" Дибала может заменить форварда Ромелу Лукаку, которым интересуется "Интер".
В минувшем сезоне 25-летний Дибала провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдать пять результативных передач. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.
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