"Ювентус" назвал ПСЖ стоимость Алекса Сандро

Туринский "Ювентус" назвал ПСЖ стоимость своего защитника Алекса Сандро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" хотят выручить от продажи бразильского фулбека 50 миллионов евро, в то время как парижане пока предлагают на 10 миллионов меньше.

При этом ПСЖ уже согласовал с Алексом Сандро условия личного контракта, по которому футболист будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

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