"Ювентус" назвал Роналду "магической семёркой"

Пресс-служба туринского "Ювентуса" подобрала яркий эпитет для игры форварда Криштиану Роналду.

В твиттере "старой синьоры" появилась фотография звёздного португальца с подписью "магическая семёрка".

Напомним, что в воскресенье 35-летний футболист помог команде разгромить "Удинезе" (4:1), оформив дубль и отдав ассист.

Всего в текущем сезоне Роналду забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах.

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