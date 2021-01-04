"Ювентус" назвал Роналду "магической семёркой"

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"Ювентус" назвал Роналду "магической семёркой"

Пресс-служба туринского "Ювентуса" подобрала яркий эпитет для игры форварда Криштиану Роналду.

В твиттере "старой синьоры" появилась фотография звёздного португальца с подписью "магическая семёрка".

Напомним, что в воскресенье 35-летний футболист помог команде разгромить "Удинезе" (4:1), оформив дубль и отдав ассист.

Всего в текущем сезоне Роналду забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах.

Не пропустите: Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда. | http://soccernews.ru
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