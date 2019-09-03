"Ювентус" назвал сроки восстановления Кьеллини
Защитнику "Ювентуса" Джорджио Кьеллини провели операцию на колене.
Как сообщает сайт клуба, 35-летний итальянец пропустит как минимум полгода. Напомним, что игрок во время тренировки порвал переднюю крестообразную связку правого колена.
В прошлом сезоне Кьеллини сыграл 34 игры, забил один гол и отдал один ассист.
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|Удинезе
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|Милан
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|Фиорентина
|1
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|1
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|1
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|2
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