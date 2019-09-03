"Ювентус" назвал сроки восстановления Кьеллини

Защитнику "Ювентуса" Джорджио Кьеллини провели операцию на колене.

Как сообщает сайт клуба, 35-летний итальянец пропустит как минимум полгода. Напомним, что игрок во время тренировки порвал переднюю крестообразную связку правого колена.

В прошлом сезоне Кьеллини сыграл 34 игры, забил один гол и отдал один ассист.

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