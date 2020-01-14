"Ювентус" назвал сроки восстановления травмированного Демирала
Турецкий защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.
Футболисту была сделана реконструкция передней крестообразной связки, а также был восстановлен мениск. Сроки восстановления турка составят 6-7 месяцев.
Демирал перешел в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за туринский клуб семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12