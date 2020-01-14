"Ювентус" назвал сроки восстановления травмированного Демирала

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"Ювентус" назвал сроки восстановления травмированного Демирала

Турецкий защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисту была сделана реконструкция передней крестообразной связки, а также был восстановлен мениск. Сроки восстановления турка составят 6-7 месяцев.

Демирал перешел в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за туринский клуб семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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