"Ювентус" назвал стоимость Алекса Сандро

По окончании текущего сезона "Ювентус" может продать левого защитника Алекса Сандро, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" готова расстаться с 28-летним бразильцем, если потенциальный покупатель предложит за него более 50 миллионов евро.

Ранее утверждалось, что латераль туринской команды интересен "Реалу" и клубам АПЛ.

В текущем сезоне Сандро сыграл за "Ювентус" 35 матчей и сделал 3 ассиста. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до 2023 года.

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