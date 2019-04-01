"Ювентус" назвал стоимость Алекса Сандро
По окончании текущего сезона "Ювентус" может продать левого защитника Алекса Сандро, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "старая синьора" готова расстаться с 28-летним бразильцем, если потенциальный покупатель предложит за него более 50 миллионов евро.
Ранее утверждалось, что латераль туринской команды интересен "Реалу" и клубам АПЛ.
В текущем сезоне Сандро сыграл за "Ювентус" 35 матчей и сделал 3 ассиста. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|78
|2
|Наполи
|29
|63
|3
|Интер Милан
|29
|53
|4
|Милан
|29
|51
|5
|Лацио
|28
|48
|6
|Аталанта
|29
|48
|7
|Рома
|29
|47
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|29
|45
|10
|Фиорентина
|29
|38
|11
|Дженоа
|29
|33
|12
|Кальяри
|29
|33
|13
|Парма
|29
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|СПАЛ
|29
|29
|16
|Удинезе
|28
|28
|17
|Болонья
|29
|27
|18
|Эмполи
|29
|25
|19
|Фрозиноне
|29
|17
|20
|Кьево
|29
|11