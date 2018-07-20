"Ювентус" назвал стоимость Пьянича

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич летом может покинуть клуб.

Как сообщает Football Italia, "старая синьора" хочет выручить с продажи боснийца не менее 80 миллионов евро.

В случае продаже Пьянича, "Ювентус" попытается заполучить Адриана Рабьо из ПСЖ.

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