"Ювентус" назвал сумму отступных за Бонуччи

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"Ювентус" назвал сумму отступных за БонуччиРуководство "Ювентуса" согласно продать защитника Леонардо Бонуччи за 50 миллионов евро.

Напомним, что в услугах игрока сборной Италии заинтересован ряд европейских клубов, среди которых "Милан", "Челси", "Манчестер Сити" и "Барселона".

Защитник выступает за "Ювентус" с 2010 года. В прошлом сезоне он сыграл в 45-ти матчах, забив пять голов.

Читайте: "Милан" хочет обменять Романьоли и Де Шильо на Бонуччи | soccernews.ru

 

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