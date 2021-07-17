"Ювентус" назвал точные сроки восстановления Артура

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"Ювентус" назвал точные сроки восстановления Артура

Фото сайт "Ювентуса"

Хавбек туринского "Ювентуса" Артур выбыл из строя на три месяца, сообщает официальный сайт клуба.

24-летнему футболисту предстоит восстанавливаться после операции на правой ноге. Ему удалили окостенение межкостной перепонки.

В прошедшем сезоне Артур сыграл за "Ювентус" 32 матча и забил 1 гол. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 2025 года.

Не пропустите: "Ювентус" ведёт переговоры об аренде форварда "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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