"Ювентус" назвал точные сроки восстановления Артура
Фото сайт "Ювентуса"
Хавбек туринского "Ювентуса" Артур выбыл из строя на три месяца, сообщает официальный сайт клуба.
24-летнему футболисту предстоит восстанавливаться после операции на правой ноге. Ему удалили окостенение межкостной перепонки.
В прошедшем сезоне Артур сыграл за "Ювентус" 32 матча и забил 1 гол. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 2025 года.
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|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17