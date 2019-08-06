"Ювентус" назвал "Тоттенхэму" цену на Дибалу



Аргентинский полузащитник "Ювентуса" Паоло Дибала может перейти в "Тоттенхэм", сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб готов расстаться с футболистом за 70 миллионов евро. Впрочем, совершить трансфер будет непросто, так как до закрытия трансферного окна в Англии осталось всего два дня. При этом "Тоттенхэм" еще даже не начинал переговоров с Дибалой по условиям личного контракта.

Ранее сообщалось, что от варианта с трансфером 25-летнего Дибалы отказался "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы посчитали завышенными требования агента игрока по зарплате Дибала, а также агентским комиссионным.

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