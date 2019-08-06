"Ювентус" назвал "Тоттенхэму" цену на Дибалу

Теги ювентустоттенхэмпауло дибалатрансферы

"Ювентус" назвал "Тоттенхэму" цену на Дибалу
Аргентинский полузащитник "Ювентуса" Паоло Дибала может перейти в "Тоттенхэм", сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб готов расстаться с футболистом за 70 миллионов евро. Впрочем, совершить трансфер будет непросто, так как до закрытия трансферного окна в Англии осталось всего два дня. При этом "Тоттенхэм" еще даже не начинал переговоров с Дибалой по условиям личного контракта.

Ранее сообщалось, что от варианта с трансфером 25-летнего Дибалы отказался "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы посчитали завышенными требования агента игрока по зарплате Дибала, а также агентским комиссионным.

Не пропустите: "Тоттенхэм" стал фаворитом в борьбе за Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" договорился о переходе игрока "Ливерпуля"

"Реал" договорился о переходе игрока "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов