"Ювентус" назвал трансферную стоимость Пьянича

Туринский "Ювентус" назвал трансферную стоимость своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича, информирует Corriere della Sera.

Так, по сведениям издания, "старая сеньора" не намерена ближайшим летом расставаться с 27-летним хавбеком. Однако позиция клуба может измениться, если за боснийца потенциальный покупатель предложит 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пьянич забил 6 мячей и сделал 10 результативных передач в 35 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" нацелился на защитника "Кельна". | soccernews.ru