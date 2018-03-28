"Ювентус" назвал трансферную стоимость Пьянича

Теги ювентусмиралем пьянич

"Ювентус" назвал трансферную стоимость ПьяничаТуринский "Ювентус" назвал трансферную стоимость своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича, информирует Corriere della Sera.

Так, по сведениям издания, "старая сеньора" не намерена ближайшим летом расставаться с 27-летним хавбеком. Однако позиция клуба может измениться, если за боснийца потенциальный покупатель предложит 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пьянич забил 6 мячей и сделал 10 результативных передач в 35 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" нацелился на защитника "Кельна". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Странно. А как же стандартные в наше время "не менее 100 миллионов"?

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