"Ювентус" не будет исключен из Лиги Чемпионов
УЕФА допустил туринский "Ювентус" к участию в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, сообщает ANSA.
По сведениям источника, итальянский клуб уже получил от УЕФА письмо с подтверждением участия в турнире, хотя ранее европейские чиновники планировали отстранить "Ювентус", "Реал" и "Барселону" на два года за участие в Суперлиге.
Впрочем, затем министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА применять санкции к клубам.
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