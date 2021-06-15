"Ювентус" не будет исключен из Лиги Чемпионов

УЕФА допустил туринский "Ювентус" к участию в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, сообщает ANSA.

По сведениям источника, итальянский клуб уже получил от УЕФА письмо с подтверждением участия в турнире, хотя ранее европейские чиновники планировали отстранить "Ювентус", "Реал" и "Барселону" на два года за участие в Суперлиге.

Впрочем, затем министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА применять санкции к клубам.

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на хавбека "Баварии". | http://soccernews.ru