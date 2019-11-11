"Ювентус" не будет наказывать Роналду за поведение в матче с "Миланом"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду избежал санкций от клуба за своё поведение во время матча 12-го тура Серии А против "Милана".

Напомним, что португалец остался недоволен заменой в начале второго тайма, отказался пожимать руку главному тренеру Маурицио Сарри и садиться на скамейку запасных. Вместо этого он досрочно ушёл в раздевалку, а затем до финального свистка уехал со стадиона.

По информации Goal.com, несмотря на внушительный список нарушений, руководство "старой синьоры" решило не наказывать звёздного форварда.

"Ювентус" выиграл у "Милана" со счётом 1:0 благодаря голу Пауло Дибалы.

В текущем сезоне 34-летний Роналду провёл 14 матчей за "бьянконери", забил 6 мячей и сделал 2 ассиста.

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