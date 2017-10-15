"Ювентус" не будет платить требуемую сумму за Милинковича-Савича

"Ювентус", возможно, не будет пытаться приобрести хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает Calciomercato.

По информации ресурса, "старая синьора" отказывается платить за футболиста 80 миллионов евро, которые требует "Лацио".

Напомним, что в услугах игрока заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Читайте также: "Ювентус" может отказаться от идеи приобретения Эмре Джана. | http://soccernews.ru