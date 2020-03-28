"Ювентус" не будет платить зарплату четыре месяца
Руководство "Ювентуса" согласовало с футболистами и тренерами вопрос понижения зарплаты.
Как сообщает сайт клуба, зарплата не будет выплачиваться в течение четырех месяцев, а именно в марте, апреле, мае и июне текущего года.
Таким образом, клуб сможет сэкономить около 90 миллионов евро. Однако когда сезон возобновится, зарплата футболистов вырастет в два раза.
Напомним, что розыгрыш Серии А был приостановлен как минимум до мая из-за коронавируса.
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|25
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|Аталанта
|25
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
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