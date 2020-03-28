"Ювентус" не будет платить зарплату четыре месяца

Руководство "Ювентуса" согласовало с футболистами и тренерами вопрос понижения зарплаты.

Как сообщает сайт клуба, зарплата не будет выплачиваться в течение четырех месяцев, а именно в марте, апреле, мае и июне текущего года.

Таким образом, клуб сможет сэкономить около 90 миллионов евро. Однако когда сезон возобновится, зарплата футболистов вырастет в два раза.

Напомним, что розыгрыш Серии А был приостановлен как минимум до мая из-за коронавируса.

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