"Ювентус" не будет платить зарплату четыре месяца

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"Ювентус" не будет платить зарплату четыре месяца

Руководство "Ювентуса" согласовало с футболистами и тренерами вопрос понижения зарплаты.

Как сообщает сайт клуба, зарплата не будет выплачиваться в течение четырех месяцев, а именно в марте, апреле, мае и июне текущего года.

Таким образом, клуб сможет сэкономить около 90 миллионов евро. Однако когда сезон возобновится, зарплата футболистов вырастет в два раза.

Напомним, что розыгрыш Серии А был приостановлен как минимум до мая из-за коронавируса.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Лишить Картон Пеналду зарплаты будет верным шагом на пути избавления клуба от этого балласта. Картонное наманикюренное и напомаженное недоразумение должен еще сам приплачивать за то, что его терпят в таком великом клубе. А деньги нужно раздать фанатам Старой Сеньоры, которые вынуждены смотреть на его жалкую низкокачественную игру, от которой идет кровь из глаз - ни мяч принять нормально не может, ни ускорится, ни пробить. Бесполезное, старое португальское гнилое заднеприводное полено, которое способно только часами смотреть на себя в зеркало , пора отправить в Китай, или в Австалию играть с кенгуру Forza Juve!

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