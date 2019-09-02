"Ювентус" не будет покупать Джерома Боатенга

"Ювентус" передумал покупать защитника "Баварии" Джерома Боатенга. Об этом сообщает Goal.

По данным источника, клубы долго обсуждали возможный трансфер 30-летнего футболиста, однако так и не смогли прийти к согласию.

Напомним, туринцы хотели приобрести футболисту на замену травмированному Джорджо Кьеллини, который выбыл на длительный срок из-за повреждения.

Боатенг выступает в "Баварии" с 2011 года.

Ранее сообщалось о том, что "Ювентус" на замену Кьеллини хочет взять Ракитича.

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