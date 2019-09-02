"Ювентус" не будет покупать Джерома Боатенга
"Ювентус" передумал покупать защитника "Баварии" Джерома Боатенга. Об этом сообщает Goal.
По данным источника, клубы долго обсуждали возможный трансфер 30-летнего футболиста, однако так и не смогли прийти к согласию.
Напомним, туринцы хотели приобрести футболисту на замену травмированному Джорджо Кьеллини, который выбыл на длительный срок из-за повреждения.
Боатенг выступает в "Баварии" с 2011 года.
Ранее сообщалось о том, что "Ювентус" на замену Кьеллини хочет взять Ракитича.
А еще: "Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Жерому Боатенгу
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0