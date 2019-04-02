"Ювентус" не досчитался девятерых игроков перед матчем с "Кальяри"

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"Ювентус" не досчитался девятерых игроков перед матчем с "Кальяри"

Тренерский штаб "Ювентуса" не сможет рассчитывать сразу на девятерых игроков в матче 30-го тура Серии А против "Кальяри".

Помимо трёх основных нападающих Криштиану Роналду, Пауло Дибалы и Марио Манджукича игру пропустят вратарь Маттиа Перин, защитники Андреа Барцальи и Леонардо Спинаццола, хавбек Сами Хедира, а также вингеры Хуан Куадрадо и Дуглас Коста.

Матч "Кальяри" - "Ювентус" состоится сегодня, 2 апреля, в 22:00 по московскому времени.

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