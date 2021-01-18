"Ювентус" не готов к чемпионству? Пирло проваливает тактическую дуэль Конте, "Интер" возвращается на лидирующие позиции

"Интер" приблизил себя к чемпионскому титулу. В матче за 6 очков был обыгран сам "Ювентус". Теперь подопечные Антонио Конте сравнялись в турнирной таблице со своими принципиальными соперниками из "Милана" – по 40 очков (у "красно-черных", однако, есть игра в запасе). У "Ювентуса" же 33 балла и 5 место в турнирной таблице. Не катастрофа, но очередное Скудетто уже не так близко, как хотелось бы. Победа "Интера" началась с гола Видаля на 12 минуте. Чилиец откликнулся на передачу Бареллы с правого фланга и головой расстрелял ворота. Второй гол в матче забил уже сам Барелла: полузащитник вышел на свидание с голкипером после великолепной передачи Бастони через все поле. По итогу 2:0! Как же так вышло? Разберемся прямо сейчас!

Тактическое фиаско Андреа Пирло

Перед началом сезона существовали некоторые опасения относительно "Ювентуса". "Бьянконери" и под руководством опытного Маурицио Сарри выглядели далекими от идеала, а при тренере-дебютанте проблем должно было стать еще больше. Впрочем, болельщики до сих пор не верят в возможность проигрыша Скудетто туринцами – считается, что "старая синьора" выиграет чемпионат Италии и без тренера. За 10 лет доминирования это утверждение воспринимается как аксиома, однако "Интер" поставил ее под сомнение. "Ювентус" в главном матче первой половины сезона оказался абсолютно беспомощным. Подопечные Андреа Пирло до 75-й минуты имели всего пять ударов по воротам, а в целом за весь поединок они наиграли на 0,37 ожидаемых голов – по факту же гости имели лишь два момента за игру. "Бьянконери" даже к воротам подойти не могли: при перевесе над "Интером" в количестве касаний в последней трети (217:154) "Ювентус" проиграл и по касаниям в штрафной (20:34), и по передачам в штрафную с игры (7:13).

В атаке туринцев просто не существовало, в центре поля возникали огромные разрывы из-за разбитого прессинга, а защиту громили как тактически, так и сугубо индивидуально – команда оказалась не готовой к постоянным включений Видаля из глубины, а сквозь одного Фработту прошли минимум четыре острые атаки, включая голевую. Трудно вообще определить фазу, в которой "Интер" не выглядел на порядок лучше. О чем можно говорить, когда перед вторым голом Бастони отрезал весь "Ювентус" одним пасом? Да, чемпиону страшно не хватало Дибалы, Куадрадо, Алекса Сандро, Де Лигта и полностью готового Маккени, но состав "бьянконери" позволил более или менее безболезненно покрыть практически все позиции – ну, а к проблемам на фланге Фработты необходимо было готовиться. Там в любом случае было бы труднее, ведь играть приходилось против Хакими.

Андреа Пирло не смог подготовить команду даже к таким моментам, не говоря уже об отсутствии интересного плана на игру вообще – а "Интер", между прочим, бить можно только тактикой. Кризисный "Реал", например, победил миланцев на их поле, даже не прессингуя – мадридцы просто создавали ситуации, в которых латерали "нерадзурри" разрывались между задачами. "Ювентус" же сам разрывался на всех клочках поля, чудом не испытав разгрома. Пас от Бастони не был случайным – "Интер" в течение первого тайма регулярно освобождал центральную зону, через которую шли быстрые передачи под рывки нападающим.

Трудно вспомнить матч за последние 10 лет, в котором "Ювентус" был настолько беспомощным. Даже разгром 1:4 в финале ЛЧ-2017 прошел в духе довольно симпатичного футбола от туринцев, а вот на "Джузеппе Меацца" был тотальный провал. Хуже всего, что это уже не первый позорный провал в сезоне – "Фиорентина" перед Новым Годом громила "Ювентус" со счетом 0:3. Впрочем, наиболее позорным является пятая позиция "бьянконери" с отставанием в семь очков от первого места после 17 матчей. "Ювентус" не только идет пятым в таблице, а и не знает успеха в центральных матчах: кроме фиаско с "Интером" и "Фиорентиной", туринцы разделили очки с "Лацио", "Ромой" и "Аталантой" – переиграть удалось только "Милан", но и там была куча проблем. Кроме того, команда сыграла вничью с "Кротоне", "Вероной" и "Беневенто", а с "Дженоа" в Кубке было 2:2 в основное время. Конечно, об отставке Андреа Пирло говорить рано – это лишь дебютный его сезон, а руководство клуба должно было понимать риски. Впрочем, тренер-новичок ходит по очень тонкому льду. В его команде собраны звезды, которым не хочется балансировать на грани зоны Лиги Европы, раздавать очки "Беневенто" и позорно проигрывать "Интеру". Маурицио Сарри из-за нестабильности и вылета из ЛЧ прогнали всего через год работы, хотя он уверенно выиграл Скудетто – Пирло же сейчас далек от того уровня.

"Интер" станет чемпионом?

"Милан" в текущем розыгрыше Серии "А" выглядит круто, но большинство болельщиков и экспертов не верят в чемпионство "россо-нери" – хотя и ставят их очень высоко в таблице. Главными же претендентами называли "Интер" и "Ювентус". Пока ожидания оправдываются – по таблице ожидаемой расстановки позиций в конце сезона оба клуба лидируют, хотя на титул претендуют еще минимум четыре команды. Все очень плотно. И вот "Интер" переиграл "Ювентус". Нет, не переиграл – вынес. Здесь даже к статистике обращаться не стоит (тем более, что она обманчиво рисует картину нормального матча туринцев). "Нерадзурри" продемонстрировали бешеные тактическое и индивидуальное преимущества над главным конкурентом за Скудетто, поднявшись на вершину таблицы и оторвавшись на семь очков, но достаточно ли этого для чемпионства? Не факт!

"Интер" пока слишком нестабилен. В двух матчах Серии "А" до выноса "Юве" миланцы потерпели поражение от Сампдории и разделили очки с "Ромой" при ужасном футболе после перерыва, а в Кубке команда сыграла 1:1 с "Фиорентиной" в основное время. К тому же, подопечные Антонио Конте не смогли переиграть "Аталанту" и проиграли миланское дерби, а из еврокубков они позорно вылетел, тактически проиграв кризисному "Реалу" (дважды) и не сумев забить "Шахтеру" за два матча при уйме моментов. Словом, не будет ничего удивительного, если после победы над Ювентусом "нерадзурри" бесславно проиграют "Удинезе". "Интер" в матче с "Ювентусом" напомнил, что до сих пор остается топ-командой, способной добывать эффектные победы в топ-матчах, однако о каких-то тенденциях говорить рано. Хотя бы потому, что "Интер" играет практически одинаковым составом, в котором плохая форма одного из исполнителей может разрушить всю систему. Антонио Конте может зацепиться за титул, но говорить об этом уже в январе рано!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников