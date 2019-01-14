"Ювентус" не готов отдать Игуаина в аренду "Челси"
"Ювентус" не готов отдать Гонсало Игуаина "Челси" в аренду.
Туринцы отпустят игрока только с опцией выкупа за 36 млн евро.
Ранее "Милан" взял Игуаина в аренду до конца этого сезона, но футболист хочет покинуть команду уже в этом месяце.
В ближайшие дни "Ювентус" и "Милан" проведут переговоры по возможному выкупу.
В текущем сезоне игрок участвовал в 15 матчах, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8