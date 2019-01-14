"Ювентус" не готов отдать Игуаина в аренду "Челси"

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"Ювентус" не готов отдать Игуаина в аренду "Челси"

"Ювентус" не готов отдать Гонсало Игуаина "Челси" в аренду.

Туринцы отпустят игрока только с опцией выкупа за 36 млн евро.

Ранее "Милан" взял Игуаина в аренду до конца этого сезона, но футболист хочет покинуть команду уже в этом месяце.

В ближайшие дни "Ювентус" и "Милан" проведут переговоры по возможному выкупу.

В текущем сезоне игрок участвовал в 15 матчах, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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