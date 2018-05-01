"Ювентус" не контактировал с Каррерой

Туринский "Ювентус" не выходил на контакт с главным тренером московского "Спартака" Массимо Каррерой, информирует СЭ.

По сведениям издания, опубликованная ранее информация о том, что "старая синьора" проведет предварительные переговоры с 54-летним специалистом, пока не получила подтверждения. Сам же наставник "красно-белых" намерен продолжить свою работу с действующим чемпионом России.

Напомним, Червиченко назвал возможное чемпионство "Спартака" курьезным. | soccernews.ru