"Ювентус" не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней
Вчера, 14 сентября, "Ювентус" и "Фиорентина" закончили безголевой ничьей в матче 3-го тура Серии А. Туринцы уступили первое место в турнирной таблице, чем установили антирекорд.
В параллельном матче турнира "Интер" обыграл "Удинезе" (1:0) и с 9 баллами возглавил таблицу Серии А. "Ювентус" с 7 очками расположился на 2 позиции.
Туринцы не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней. Последний раз подобный результат был 3 марта 2018 года.
Напомним, что "Ювентус" является действующим чемпионом Италии. "Старая сеньора" завоевывает титул восемь лет подряд.
В следующем туре подопечные Маурицо Сарри сыграют с "Вероной". Встреча состоится 21 сентября в Турине.
А еще: "Фиорентина" - "Ювентус" - 0:0 (видеообзор матча Серии А)| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0