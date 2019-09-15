"Ювентус" не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней

Вчера, 14 сентября, "Ювентус" и "Фиорентина" закончили безголевой ничьей в матче 3-го тура Серии А. Туринцы уступили первое место в турнирной таблице, чем установили антирекорд.



В параллельном матче турнира "Интер" обыграл "Удинезе" (1:0) и с 9 баллами возглавил таблицу Серии А. "Ювентус" с 7 очками расположился на 2 позиции.



Туринцы не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней. Последний раз подобный результат был 3 марта 2018 года.



Напомним, что "Ювентус" является действующим чемпионом Италии. "Старая сеньора" завоевывает титул восемь лет подряд.



В следующем туре подопечные Маурицо Сарри сыграют с "Вероной". Встреча состоится 21 сентября в Турине.

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