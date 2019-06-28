"Ювентус" не может договориться с "Аяксом" по де Лигту

Переход защитника "Аякса" Матейса де Лигта в "Ювентус" откладывается, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, голландский клуб хочет получить за игрока 75 миллионов евро, а "Ювентус" пытается договориться о снижении цены.

Напомним, что "Ювентус" уже согласовал с игроком условия личного контракта. Ожидается, что голландец будет получать в Турине восемь миллионов евро в год, которые за счет бонусов могут достичь 12 миллионов в год.

Также на 19-летнего де Лигта по-прежнему претендует ПСЖ.

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