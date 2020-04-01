"Ювентус" не может договориться с Дибалой

Туринский "Ювентус" надеется продлить контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой, но переговоры пока не увенчались успехом, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, футболист хочет получать зарплату в размере 12 миллионов евро в год. Впрочем, "Ювентус" предлагает ему 10 миллионов в год плюс бонусы.

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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