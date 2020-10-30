"Ювентус" не может договориться с Сарри о компенсации за расторжение контракта

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"Ювентус" не может договориться с Сарри о компенсации за расторжение контракта

Бывший главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри всё ещё остаётся сотрудником туринского клуба.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны ведут переговоры о расторжении контракта, рассчитанного до 2022 года, но пока не пришли к компромиссу.

Напомним, что "старая синьора" платит 61-летнему специалисту зарплату в размере 5,5 миллиона евро за сезон.

При этом Сарри нет смысла форсировать события, поскольку реальных предложений о работе у него нет. Слухи о "Фиорентине" не соответствуют действительности.

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