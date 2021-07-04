"Ювентус" не намерен отпускать Рабьо в клуб АПЛ

Фото: инстаграм Рабьо/Автор неизвестен

Как сообщает Tuttosport, лондонский "Арсенал" предпринимал попытки подписать хавбека сборной Франции и "Ювентуса" Адриена Рабьо.

По информации источника, туринский гранд ответил отказом на предложение английского клуба.

Отмечается, что новый главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри планирует наигрывать Рабьо в основном составе.

В прошедшем сезоне Рабьо сыграл 47 игр за "Юве" во всем турнирах, в которых отметился 5 забитыми голами и сделал 3 голевые передачи.

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