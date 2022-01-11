"Ювентус" не намерен повышать зарплату Дибале

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"Ювентус" не намерен повышать зарплату Дибале

Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен

"Ювентус" ведет переговоры с аргентинским форвардом Пауло Дибалой о новом соглашении, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В данный момент нападающий получает 7.3 миллиона евро в год. Сообщается, что руководство туринского клуба не планирует повышать оклад аргентинца.

По информации источника, Дибала идет навстречу клубу несмотря на финансовые условия сделки, но до полной договоренности еще далеко.

Отмечается, что соглашение могут подписать в феврале. На продление контракта с аргентинцем также может повлиять тот факт, что с этого сезона главным тренером "Ювентуса" является Макс Аллегри, который видит в Дибале важного игрока стартового состава.

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