"Ювентус" не намерен продавать де Лигта. На игрока претендуют три клуба

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"Ювентус" не намерен продавать де Лигта. На игрока претендуют три клуба Фото: инстаграм де Лигта

"Ювентус" не намерен продавать защитника Маттейса де Лигта.

По сведениям Calciomercato, в туринском клубе считают игрока неприкасаемым. Летом клаусула футболиста будет составлять 120 миллионов евро, а через год вырастет еще на 20 миллионов.

Отмечается, что на де Лигта претендуют "Барселона", ПСЖ и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне на счету голландца один забитый гол в 20 играх.

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