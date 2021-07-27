"Ювентус" не намерен продлевать контракт с Криштиану Роналду

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"Ювентус" не намерен продлевать контракт с Криштиану РоналдуФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sports, "Ювентус" не намерен продлевать контракт португальского форварда Криштиану Роналду из-за слишком высокой заработной платы игрока.

Напомним, что текущее соглашение между португальцем и туринским клубом рассчитано до лета 2022 года.

По нынешнему контракт Роналду в "Юве" зарабатывает 31 миллион евро за сезон.

В прошедшем сезоне нападающий забил 29 голов в Серии А, став лучшим бомбардиром итальянского чемпионата.

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