"Ювентус" не намерен расставаться с Пауло Дибалой

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"Ювентус" не намерен расставаться с Пауло ДибалойФото: инстаграм Дибалы/Автор неизвестен

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский "Ювентус" не планирует отпускать аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

По информации источника, "бьянконери" не намерены обменивать форварда на футболиста "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна.

Более того, по сообщению источника, "Юве" намерен продлить контракт с Дибалой и предложит ему оклад в размере 10 миллионов евро.

Также отмечается, что в стан туринского клуба может вернуться хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич. Боснийца могут взять в аренду.

В прошедшем сезоне Дибала сыграл 20 матчей в Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

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