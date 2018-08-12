"Ювентус" не отказывается от притязаний на еще одного ведущего игрока "Реала"

Туринский "Ювентус" не отказывается от притязаний на еще одного ведущего игрока мадридского "Реала" - Марсело.

Так, по сведениям Tuttosport, "старая синьора" продолжает проявлять интерес к 30-летнему беку "сливочных". Португальский бомбардир Криштиану Роналду, летом уже проследовавший по маршруту из "Сантьяго Бернабеу" на "Альянц Стэдиум", поддерживает намерения своего нового клуба заполучить бразильца.