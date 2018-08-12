"Ювентус" не отказывается от притязаний на еще одного ведущего игрока "Реала"

1 Теги ювентусреал мадридмарсело

"Ювентус" не отказывается от притязаний на еще одного ведущего игрока "Реала"Туринский "Ювентус" не отказывается от притязаний на еще одного ведущего игрока мадридского "Реала" - Марсело.

Так, по сведениям Tuttosport, "старая синьора" продолжает проявлять интерес к 30-летнему беку "сливочных". Португальский бомбардир Криштиану Роналду, летом уже проследовавший по маршруту из "Сантьяго Бернабеу" на "Альянц Стэдиум", поддерживает намерения своего нового клуба заполучить бразильца.

Напомним, "Ювентус" интересуется скаутом, который привел Головина в ЦСКА. | soccernews.ru

Комментарии
Чиканог

Ну а хуле... Почему бы и нет, ведь не молодой Алвес шикарно топтал бровку за Ювентус.

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