"Ювентус" не отпустил Морату в "Барселону"

Фото: инстаграм Мораты\Автор неизвестен

Нападающий сборной Испании и туринского "Ювентуса" Альваро Мората не сменит клубную прописку в текущее трансферное окно, сообщает журналист издания Marca Хосе Феликс Диас.

По информации источника, "Ювентус" принял решение не отпускать Морату посредине сезона, из-за чего, теперь его переход в "Барселону" исключен.

Ранее сообщалось, что сам испанец хочет перейти в каталонский клуб, однако "Атлетико", которому принадлежат права на форварда не намерен отпускать его в аренду в "Барселону" без обязательного права выкупа.

В нынешнем сезоне Мората сыграл в 22 матчах Серии А, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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