"Ювентус" не отпустил Морату в "Барселону"
Фото: инстаграм Мораты\Автор неизвестен
Нападающий сборной Испании и туринского "Ювентуса" Альваро Мората не сменит клубную прописку в текущее трансферное окно, сообщает журналист издания Marca Хосе Феликс Диас.
По информации источника, "Ювентус" принял решение не отпускать Морату посредине сезона, из-за чего, теперь его переход в "Барселону" исключен.
Ранее сообщалось, что сам испанец хочет перейти в каталонский клуб, однако "Атлетико", которому принадлежат права на форварда не намерен отпускать его в аренду в "Барселону" без обязательного права выкупа.
В нынешнем сезоне Мората сыграл в 22 матчах Серии А, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14