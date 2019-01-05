"Ювентус" не планирует отпускать Бенатиа в зимнее трансферное окно

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа не будет уходить из команды в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



По данным издания, "Ювентус" не согласился продавать игрока "Милану", "Арсеналу" или "Шальке-04". Футболист хочет покинуть команду из-за отсутствия игровой практики.



В текущем сезоне марокканец участвовал в 5 матчах Серии А. В Лиге чемпионов защитник вышел только в одной встрече.



"Ювентус", набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу Серии А.

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