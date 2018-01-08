"Ювентус" не планирует зимой продавать игроков

Руководство "Ювентуса" поделилось планами на зимнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia, клуб не собирается продавать футболистов в январе. По поводу возможных подписаний никаких заявлений не было.

После 20-ти сыгранных туров "Ювентус" занимает 2-ю позицию в турнирной таблице Серии А, отставая от "Наполи" на одно очко.

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