"Ювентус" не планирует зимой продавать игроков

Теги ювентус

"Ювентус" не планирует зимой продавать игроков

Руководство "Ювентуса" поделилось планами на зимнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia, клуб не собирается продавать футболистов в январе. По поводу возможных подписаний никаких заявлений не было.

После 20-ти сыгранных туров "Ювентус" занимает 2-ю позицию в турнирной таблице Серии А, отставая от "Наполи" на одно очко.

Читайте также: "Ювентус" включился в борьбу за Озила. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов