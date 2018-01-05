"Ювентус" не получал предложений по Алексу Сандро

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта прокомментировал ситуацию с защитником Алексом Сандро.

"Политика "Ювентуса" заключается в том, что мы не будем удерживать игрока, если он просит продать его в другой клуб. Мы знаем, что Алексом Сандро интересуются несколько больших клубов, но в данный момент никаких переговоров о трансфере нет" - приводит слова Маротты Football Italia.

По данным СМИ, на фулбека "бьянконери" претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси".

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