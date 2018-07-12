"Ювентус" не получал предложений по Игуаину

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"Ювентус" не получал предложений по Игуаину

Туринский "Ювентус" не получал предложений по своему форварду Гонсало Игуаину, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" обозначили свою позицию, которая заключается в том, что любой заинтересованный клуб может купить 30-летнего аргентинца за 60 миллионов евро.

Однако на сегодняшний день никто не обращался в "Ювентус" с конкретными предложениями.

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