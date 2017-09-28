"Ювентус" не проигрывает дома в Лиге Чемпионов уже 20 матчей

"Ювентус" довел беспроигрышную серию в Лиге Чемпионов до 20 игр. Речь идет о матчах, проведенных в Турине.

Вчера здесь итальянцы обыграли "Олимпиакос" со счетом 2:0.

Последний раз итальянский клуб уступил на своем поле 10 апреля 2013 года в матче 1/4 финала "Баварии" (0:2). | http://soccernews.ru