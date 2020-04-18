"Ювентус" не смог купить Жезуса из-за Гвардиолы

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"Ювентус" не смог купить Жезуса из-за Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заблокировал переговоры с "Ювентусом" о трансфере форварда Габриэла Жезуса.

По информации Calciomercato, "старая синьора" предметно интересовалась бразильским нападающим, однако испанский тренер дал понять, что сам нуждается в его услугах.

Напомним, что контракт игрока с "горожанами" рассчитан до июня 2023 года, а его рыночная стоимость оценивается в 56 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Жезус сыграл за "Сити" 39 матчей, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.

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