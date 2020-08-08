"Ювентус" не смог пройти "Лион" в Лиге Чемпионов, несмотря на дубль Роналду

3 Теги лионювентус

"Ювентус" не смог пройти "Лион" в Лиге Чемпионов, несмотря на дубль Роналду

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" одержал победу над "Лионом".

Однако туринский клуб не смог пробиться в следующий раунд. Таким образом, "Лион" в 1/4 финала встретится с "Манчестер Сити".

"Ювентус" - "Лион" 2:1, первый матч - 0:1

Голы: Депай (пен), 12 - 0:1, Роналду (пен), 43 - 1:1, Роналду, 60 - 2:1

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо (Данило, 70), Бентанкур, Пьянич (Рэмзи, 60), Бернардески (Дибала, 71; Оливьери, 84), Игуаин, Роналду.

"Лион": Антони Лопеш, Денайер (Андерсен, 61), Марсело, Марсал, Дюбуа, Ауар, Какре, Бруно Гимараэс, Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 67).

Читайте также: "Манчестер Сити" благодаря двум ошибкам Варана обыграл "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Интереснейший финал будет ...

Ответить
lesnovsky

Зря обрил химзавивку... Прощай, Лиссабон!!!...

Ответить
Real Madrid ForEver
Real Madrid ForEver

Прощай мой любимый Роналду! Ты всё равно лучше Месси, хоть половину твоих "Золотых мячей" и липовые!

Ответить

главное

"Манчестер Сити" благодаря двум ошибкам Варана обыграл "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" благодаря двум ошибкам Варана обыграл "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов