"Ювентус" не смог пройти "Лион" в Лиге Чемпионов, несмотря на дубль Роналду

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" одержал победу над "Лионом".

Однако туринский клуб не смог пробиться в следующий раунд. Таким образом, "Лион" в 1/4 финала встретится с "Манчестер Сити".

"Ювентус" - "Лион" 2:1, первый матч - 0:1

Голы: Депай (пен), 12 - 0:1, Роналду (пен), 43 - 1:1, Роналду, 60 - 2:1

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо (Данило, 70), Бентанкур, Пьянич (Рэмзи, 60), Бернардески (Дибала, 71; Оливьери, 84), Игуаин, Роналду.

"Лион": Антони Лопеш, Денайер (Андерсен, 61), Марсело, Марсал, Дюбуа, Ауар, Какре, Бруно Гимараэс, Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 67).

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