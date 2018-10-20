"Ювентус" не смог удержать победу над "Дженоа"

В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Дженоа".

Открыли счет в матче ожидаемо хозяева. 400-й гол в топ-5 чемпионатах забил Криштиану Роналду. Однако сохранить преимущество "старой синьоре" не удалось и на 67-й минуте Бесса сравнял счет.

"Ювентус" - "Дженоа" 1:1

Голы: Роналду, 18 - 1:0, Бесса, 67 - 1:1

"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Бенатия, Пьянич, Бентанкур, Матюиди (Дибала, 71), Куадрадо (Дуглас Коста, 59), Манджукич (Бернардески, 81), Роналду.

"Дженоа": Раду, Ромеро, Кришито, Педру Перейра (Гюнтер, 79), Бираски, Ромуло, Лазович, Сандро, Бесса (Хильемарк, 82), Пентек, Куаме (Пандев, 85).

Предупреждения: Ромеро (9), Бенатия (30), Кришито (71).

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